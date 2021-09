Les DLCs de Far Cry 6 déjà annoncés

Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 10:00:00 par Côme Richetta

Et la quantité de contenu est révoltante.

Comment faire baver vos joueurs alors qu’ils n’ont même pas encore le jeu ? C’est très simple. Il suffit de leur promettre monts et merveilles de contenus après la sortie. Sauf que là, la promesse est un peu plus concrète que d’habitude : Ubisoft nous prépare au contenu additionnel dedans une vidéo qui sert de roadmap à tout ce qui va sortir.D’abord, tout ce qui sera gratuit : 3 épisodes « crossover » avec des personnages et des missions de Machete Kills, Rambo et Stranger Things. Ensuite, il y a 6 opérations spéciales qui vous mettront face à face avec des trafiquants d’armes, et enfin les Insurrections Hebdomadaires, avec des missions antifa qui changeront toutes les semaines.Maintenant, passons au contenu payant. Au travers d’un season pass, il sera possible de jouer les 3 plus grands antagonistes connu de la série des(inutile de les citer, et si vous ne les connaissez pas, autant garder la surprise). Ces missions auront pour but de vous en apprendre plus sur l’histoire passée de ces personnages que vous avez battu dans les anciens jeux, depuis. Et en plus,s’invite aussi dans ce season pass, de quoi rajouter un peu de néons dans votre expérience de jeu.Pour tous ceux intéressés par ce season pass, il faut savoir qu’il sera offert dans les éditions Gold, Ultimate et Collector de Far Cry 6, ou pourra être acheté séparément.En tout cas, la sortie depromet d’être explosive. Hâte qu’il sorte lesur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.