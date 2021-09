Residual est disponible

Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 09:40:00 par Luc Vidal

De la survie extraterrestre procédurale

est désormais disponible sur Switch et PC (Steam, GOG et Epic Games Store). Des versions pour PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One sont prévues pour début 2022.est un jeu de plateforme en vue de côté en 2D pixel art dans lequel vous allez explorer des planètes générées aléatoirement. Vous allez donc devoir survivre sur ces planètes à la nature étrange. Il va falloir fabriquer des outils de survie, faire des feux de camps, trouver à manger, et trouver d’anciennes technologies extraterrestres qui vous permettrons de réparer votre vaisseau. Votre compagnon, le Personal Disaster Bot, pourra vous révéler des éléments de l’histoire de la planète sur laquelle vous êtes, au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans ses profondeurs.