Xuan Yuan Sword 7 sort le 30 septembre

Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 10:50:00 par Luc Vidal

Une saga enfin accessible après 30 ans

Le RPG d’action à la troisième personnesort lesur PS4 et Xbox One et nous dévoile son gameplay à travers ce nouveau trailer.Vous incarnez Taishi Zhao, un épéiste qui doit défendre sa famille dans une Chine ancienne fantastique, à la fin du règne de la dynastie Han. Le jeu cherche à mettre en avant cette période méconnue de l'histoire chinoise, avec ses paysages et sa culture. Cela va peut-être vous surprendre, maistourne beaucoup autour de ses combats à l’épée. Ses derniers, en temps réel, sont très rapides et dynamiques. Mais le héros possède aussi des capacités d’invocation de monstres et autres pouvoirs spéciaux pour pimenter un peu tout ça. On peut noter que c’est la première fois qu’un jeu de cette série sera disponible aux joueurs occidentaux, c’est quand même le 7e épisode !