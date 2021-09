Omen of Sorrow arrive sur Xbox One

Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 10:40:00 par Luc Vidal

Et non c'est pas comme Twilight

arrivera donc lesur Xbox One. Une version PC est également en préparation, mais elle sortira plus tard.est un jeu de combat dont les personnages sont inspirés des monstres classiques de la nuit et de l’horreur. On a donc un loup-garou, un vampire, le monstre de Frankenstein etc… Et tout ce monde va joyeusement se taper dessus. Le jeu est un jeu de combat en vue de côté au gameplay plutôt classique, mais qui se veut accessible aux nouveaux joueurs. On peut donc jouer en multijoueur, mais aussi jouer à des modes solo, comme le mode survie.