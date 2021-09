Du gameplay pour Dragon Ball Z Kakarot

Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 11:00:00 par Côme Richetta

La sortie approche à grand pas.

Après le dernier trailer paru deet le set, nous n’avions eu d’aperçu que de 2 nouveaux personnages jouables et leurs missions.Vendredi dernier, Bandai Namco a publié un nouveau trailer, montrant beaucoup plus de personnages, et ce directement en jeu. Les techniques, les attaques spéciales et les cinématiques intégrées aux combats pour plein de personnages tous jouables, on sent que la sortie du jeu s’approche.sort lesur Nintendo Switch.