Netflix dévoile la bande-annonce de Braqueurs, sa nouvelle série

Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 11:30:00 par Théo Valet

La version française de La Casa de Papel ?

Les espagnoles ont La Casa de Papel. Nous les français, nous avons Braqueurs, une nouvelle série originale de chez Netflix. Dans cette série, nous allons suivre Mehdi, un braqueur chevronné et Liana, une apprentie voleuse. Tout deux vont devoir s'associer pour réaliser un braquage qui leur permettra de sauver ceux qu'ils aiment.Braqueurs a été créée par Hamid Hlioua et Julien Leclerq qui en est également le réalisateur. Ce dernier a réalisé récemment Lukas, un thriller avec Jean-Claude Van Damme. Au niveau des acteurs, aucune tête connue, Netflix mise sur des jeunes et frais acteurs. La série sera découpée en 6 épisodes de 45 minutes.Au vue de la bande annonce, ça a l'air de bien bouger. A voir si l'histoire tiendra la route. Rendez-vous le 24 septembre pour voir ce qu'il en est.