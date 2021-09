Leshy, un hack'n'slash, s'annonce en vidéo

Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 11:20:00 par Théo Valet

Technologie VS Mère nature

Leshy est donc un hack'n'slash qui s'inspire d'un esprit de la forêt slave du même nom. Le jeu se déroule en 2040, l'activité des humains détruit la forêt et tue les animaux. Le fameux Leshy n'est pas tellement content de se faire détruire son foyer, il va donc traquer et éliminer les humains qui foulent son territoire. Les humains vont donc s'armer, et un grand combat pour la survie des deux camps va commencer.Le jeu aura comme thème principal l'écologie avec la déforestation et la disparition des espèces. Il n'a pas encore de date de sortie et devrait arriver seulement sur Steam. Deux bande-annonces ont été dévoilées, une pour l'histoire et une autre pour le Gameplay.