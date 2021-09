Kraken Academy !! est disponible

Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 12:10:00 par Luc Vidal

Une rentrée parfaitement banale

est maintenant disponible sur PC (Steam, GOG, et Humble).Dans ce jeu en pixel art inspiré des dessins animés des années 90, vous vivez votre rentrée au lycée. Sauf que vous allez travailler avec un Kraken magique pour découvrir qui est le Traître dans le lycée. Et cela grâce à une boucle temporelle qui vous permettra de revivre les mêmes évènements différemment. Le jeu propose des personnages hauts en couleurs pour une ambiance très détendue et déjantée. Et en plus de la quête principale, vous pourrez vivre d’autres aventures en rencontrant les différents personnages. En bref,est un jeu qui a l’air coloré, sans prise de tête, et complètement barré.