Crash Bandicoot fête ces 25 ans

Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 12:00:00 par Théo Valet



Si vous voulez vous refaire les jeux, ils sont tous regroupés dans le pack CRASHiversaire disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. On y retrouve Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Crash Team Racing Nitro-Fueled et Crash Bandicoot 4 : It's About Time.



Personnellement, j'attends toujours un remaster de Crash of the Titans. On n'en parle pas beaucoup, mais ce jeu est juste incroyable !