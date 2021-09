Tales of Arise est disponible

Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 12:20:00 par Luc Vidal

Pour des combats de FX

est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One.Dans ce nouvel opus de la série Tales of, les joueurs incarnent Alphen et Shionne qui vont former un groupe d’aventuriers ayant pour objectif de libérer Dahna de la domination de Rena. Le jeu propose des animations et effets spéciaux aux petits oignons et des combats vous permettant de faire des combos avec les différents membres de votre groupe. Il possède également un monde travaillé et varié qui change en fonction du moment de la journée. Un groupe d’aventuriers, des combats épiques, un royaume à sauver, en clair, un bon RPG fantasy comme on les aime.Si vous hésitez à le prendre, la Demo deest disponible gratuitement sur tous ses supports.