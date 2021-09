Une interview des devs du jeu mobile Le Seigneur des Anneaux

Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 12:30:00 par Côme Richetta

La guerre pour la Terre du Milieu reprend

Vous avez dû voir des publicités sur Youtube ou Facebook déjà. Vous êtes au courant de la sortie prochaine de ce jeu.Pour ceux qui utilisent AdBlock, à la fin du mois sortira un jeu mobile stratégique du Seigneur des Anneau, et les développeurs ont apparemment hâte de le mettre entre nos mains. Alors pour faire passer l’attente, ils ont publié vendredi dernier une vidéo nommée Devs in the tavern, qui est une interview des développeurs qui veulent nous parler de leur jeu, LInutile de vous en dire plus sur cet interview, vous pouvez la voir juste ici. Et attendez-vous à deux autres épisodes similaires qui paraîtront prochainement.sortira lesur iOS et Android.