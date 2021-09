(TEST) Mini Motorways (PC, Mobile)

Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 13:00:00 par Côme Richetta

Des voitures, des maisons, et la logistique complexe des infrastructures de déplacement d'acteurs économiques dans une métropole à activité industrielle.

Si le sous-titre de cet article ne vous a pas fait faire de syncope, alors la rédaction vous autorise à lire la suite de cet article et le test vers lequel vous serez redirigé.N'avez-vous jamais rêvé de devenir le superviseur d'un réseau routier et de sa logistique en métropole moderne ? Moi non plus. En fait, personne ne veut devenir ça. Du coup, c'est forcément intéressant d'en faire un jeu vidéo pour que ce soit plus fun que la réalité, et apparement c'est ce que Luc va essayer de nous démontrer dans son test deSpoiler alerte : j'ai lu le test et c'est un franc succès.Qui aurait cru qu'un thème aussi cru pourrait être adapté en jeu vidéo ? Nous avons la réponse. Le développeur Dinosaur Polo Club. Et non, il n'y aura pas de reptiles géants qui conduisent des camions de transport de matière première dans leur jeu, seulement des petites voitures de couleur qui se déplacent toutes seules dans un écran très lisible et presque simpliste. Au premier abord !C'est un petit jeu comme on n'en voit pas assez souvent, et je recommande à tous les curieux et à tous les non-curieux qui doivent le devenir d'aller lire ce test. C'est pas trop loin, il vous suffit de cliquer juste en dessous.

Lire le test de Mini Motorways (PC)