Deathloop est disponible dès maintenant !

Publié le Mardi 14 septembre 2021 à 09:45:00 par Côme Richetta

Et un petit trailer en bonus pour donner envie

Aujourd’hui est un grand jour pour la France ! Après des années de travail assidu de la part du studio Lyonnais Arkane, leur dernier titreest enfin sorti.C’est un vrai plaisir de se réveiller le matin avec des bonnes nouvelles comme ça, surtout quand le studio a publié une bande d’annonce de lancement cette nuit en plus de la sortie du jeu.En tout cas, ça donne envie. De l’action, de l’infiltration, de la verticalité et de la rapidité, en plus de voice acting et de visuels soignés… C’est beau ! Petit bonus, le doublage français de Colt est fait par la même personne que le sorcier voodoo dans La Princesse et la Grenouille de Disney. Il fallait que vous le sachiez.Bref, si vous avez une PS5 ou un PC capable de le faire tourner,vous ouvre les bras pour vous plonger dans son aventure à la plage.