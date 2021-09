La nouvelle saison de Fortnite est disponible

Publié le Mardi 14 septembre 2021 à 09:30:00 par Théo Valet

Ils savent faire des bandes annonces

Comme à son habitudecontinue à faire vivre son bébéqui, depuis le temps, est devenu un bel adulte. Nous en somme à la saison 8 du chapitre 2. Après avoir botté le cul des aliens venu dans notre réalité, nous nous sommes fait trahir par la mystérieuse Docteur Slone. Elle nous a laissé périr dans le vaisseau mère et nous devons maintenant affronter une menace encore plus dangereuse que les extraterrestres : les Cubes. A premier abord, ils sont plutôt basiques et inoffensifs, mais leur conscience est parfaitement maléfique.Avec cette nouvelle saison, vient un nouveaucomprenant des skins vraiment jolies et qui ne sont pas pris d'un autre univers vidéoludique, ça fait du bien. On a quand même Carnage qui débarque, mais ce n'est pas abusif.Pour ce qui est du Gameplay, l'arrivé des Cubes amènent quelques nouveautés. On a tout d'abord les "Détours", des dimensions alternatives où vous êtes envoyés et où des monstres vous attaque. La gravité y est réduite et la construction impossible.On a également "l'effort de guerre", qui consiste à faire unir leurs forces aux joueurs pour construire des tourelles de défense contre les envahisseurs. Pour ce faire, il faudra se rendre sur les chantiers et donné des lingots. Dans ces chantiers, les joueurs pourront en plus demander de réintroduire des armes en jeu et autres.En plus de ça, les joueurs pourront utiliser la technologie aliens qui est dispersée sur la map ainsi que ramasser des pierres d'ombres qui les transformeront temporairement en fantôme.Pour finir, il y aura des quêtes à accomplir pendant la partie afin d'obtenir des récompenses. Ces quêtes pourront être faites en s'alliant entre joueurs.Vous l'aurez compris, Epic Games essaie de renouveler la formule de son jeu phare afin de rester au top. A voir ce que ça va donner. Personnellement, ça m'a donné envie de réinstaller le jeu par curiosité.