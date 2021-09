Le nouveau film de Guillaume Canet se dévoile à travers une bande-annonce

Publié le Mardi 14 septembre 2021 à 10:45:00 par Théo Valet

En même temps, quelle idée de s'isoler en Bretagne

Avant son Astérix et Obélix, Guillaume Canet a écrit et réalisé "Lui". Dans ce film, il joue un compositeur en mal d'inspiration, qui vient de quitter sa femme et ses enfants afin de s'isoler dans une petite maison perdue sur une île bretonne. Dans ce lieu très étrange, tout va commencer à partir en cacahuète très vite.Dans "Lui", on retrouvera également Virgine Efira, Mathieu Kassovitz et Laetitia Casta. Il sortira le 27 octobre au cinéma.