Techland vous propose une seconde petite histoire audio

Publié le Mardi 14 septembre 2021 à 10:15:00 par Théo Valet

Ça s'écoute avec plaisir

continue avec ces histoires audio. Après "Rosemary", voici "Antigone" qui est racontée par une vieille femme lorsqu'elle rencontre un jeune couple de résidents de The City et qu'elle leur propose un hébergement. Cette fois-ci, le récit raconte une histoire d'amour dans le monde de Dying Light. Comme quoi, il est possible de rester amoureux dans un monde où vous pouvez vous faire becqueter vivant à n'importe quel moment.Je raffole de ce genre d'histoire donc j'espère qu'il y en aura de nouvelles chaque semaine jusqu'à la sortie de, le 7 décembre prochain.