The Letter, un visual novel d'horreur

Publié le Mardi 14 septembre 2021 à 10:30:00 par Côme Richetta

(Ou roman vidéoludique pour nous amis Québécois)

J’ai besoin de peu de choses pour me réveiller le matin. Deux tartines, une tasse de café et une bande d’annonce de jeu d’horreur. De quoi passer une super journée après.Yangyang Mobile nous propose leur prochain jeu à l’esthétique manga, intitulé. Le titre du jeu s’explique assez bien de lui-même. Le jeu prend place dans le grand manoir d’Ermengarde. Vous allez suivre l’histoire de 7 personnages qui y résident, ainsi qu’une 8ème invitée qui semble peu commode.L’intérêt du jeu qui nous est présenté ici est bien sûr les choix que nous allons faire dans le jeu, qui vont influencer la direction de l’histoire et décider de ce que vont devenir les personnages que l’on joue. Apparemment, tous les mener à une mort horrible est une option.Pour en savoir plus, il faudra attendre la sortie de, prévue pour l’instant en, et les précommandes seront disponibles à partir du 16 septembre pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.