The Last Friend arrive le 30 septembre sur PC et Switch

Publié le Mardi 14 septembre 2021 à 11:30:00 par Théo Valet

De la bonne action en mode arcade

Skystone et Stonebot Studio nous annoncent que, leur nouveau jeu, sort. Dans ce jeu mêlant action de type Street of Rage et stratégie dans le genre Plants VS Zombies, vous affrontez ni plus ni moins que la fin du monde. En effet, des mutants et des gangs vous attaquent et vous devez les repousser dans un mélange de combats et de Tower Defense.