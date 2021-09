Un nouveau trailer pour l'histoire de Back 4 Blood

Publié le Mercredi 15 septembre 2021 à 09:30:00 par Côme Richetta

Les Nettoyeurs plus humains que jamais

Alors qu’en août nous avions pu jouer au jeu pendant quatre jours sur la beta de, nous n’avions encore eu aucune vue d’ensemble sur l’histoire du jeu.Hier, Warner Bros Games a publié une nouvelle bande d’annonce cette fois-ci portant sur la campagne du jeu, pour nous en apprendre plus sur d’où vient l’épidémie, qui sont les Nettoyeurs et comment se battre contre les Infestés.Pour ce dernier point on le savait déjà. La batte de baseball et les fusils automatiques ont eu l’air de bien marcher jusqu’ici. Mais c’est toujours interessant d’en savoir plus sur l’univers !Le jeu de tir en coopération contre des hordes d’Infestés sortira officiellement lesur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.