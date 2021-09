(TEST) Hunter's Arena : Legend (PC)

Publié le Mardi 14 septembre 2021 à 14:00:00 par Théo Valet

Vous reprendrez bien un petit peu de battle royale, non ?

Faire des tests de jeux vidéo, c'est un peu comme jouer à la loterie. Parfois on gagne, parfois on perd. Après avoir gagné avec Warhammer 40,000 : Battlesector, Côme a perdu avec Hunter's Arena : Legend.Ce battle royal ne semble en effet pas très au point dans beaucoup de domaines. Déjà, quand on part sur des personnages féminins à moitié à poil pour se battre, ça ne peut qu'aller mal. Mais quand on rajoute à ça une interface pétée, des serveurs déserts, et un système de combat qui ne marche pas, on sait qu'on va passer un mauvais moment.Je ne vais pas vous en dévoiler plus. Je préfère laisser Côme, qui revient de très loin, vous raconter l'enfer qu'il a vécu.

Lire le test de Hunter's Arena : Legend (PC)