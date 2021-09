Restez en sécurité pendant que vous jouez — 10 conseils

Publié le Mardi 14 septembre 2021 à 13:30:00 par Extérieur

Les jeux en ligne jouissent aujourd’hui d’une forte popularité. En effet, cette forme de divertissement présente des avantages non négligeables : renforcement des capacités de concentration, meilleure résolution des problèmes et de mémoire, etc. Cependant, plusieurs dangers se dissimulent dans l’ombre de ces jeux. En tant que joueur, il demeure important de se renseigner sur ces dangers et sur la façon de les éviter. Découvrez alors dans cet article nos conseils pour rester en sécurité pendant que vous jouez.en dissimulant votre identité. Ceci empêche votre opérateur de services internet ainsi que tout hacker d’accéder à vos données et de consulter votre activité en ligne. À cet effet, utilisez l’adresse IP dédiée du VPN pour profiter d’un anonymat total au moment où vous jouez en ligne. En plus de cela, leoffre d’autres avantages tels que :• Le contournement des blocages géographiques afin d’accéder à des jeux non disponibles dans votre région ;• La protection contre le ralentissement intentionnel de votre connexion en gardant votre activité internet cachée à votre opérateur ;• La protection contreà travers le cryptage de votre connexion, etc.(e-mail, compte bancaire, médias sociaux, connexion de jeu et autres) si ce dernier arrive à vous pirater. Alors, vous devez choisir des mots de passe uniques et difficilement déchiffrables pour tous vos comptes. Si vous rencontrez des difficultés à mémoriser plusieurs mots de passe à la fois, optez pour un gestionnaire de mots de passe qui stocke efficacement chaque connexion individuelle.En utilisant par exemple votre vrai nom pour jouer, un pirate ou même un autre joueur mal intentionné pourrait s’en approprier pour vous créer des ennuis sur d’autres sites web. Pour cette raison,qui pourraient permettre facilement votre identification.sur votre outil informatique. Soyez donc très prudent lorsque vous effectuez les téléchargements. Le mieux c’est de télécharger les jeux à partir des sources fiables afin d’éviter l’installation des virus et logiciels indésirables.Jouez des jeux de votre niveau de maturité.Lorsque vous jouez par exemple à des jeux qui dépassent votre âge, vous vous exposez à la communication avec des gens plus matures que vous. Ceci risque de vous causer aussi d’autres problèmes plus graves tels que les détournements de mineurs. Surveillez donc vos interactions avec les autres gamers lors du déroulement du jeu en ligne.De nombreuses mesures sur les sites de jeu permettent d’éviter des comportements inappropriés de la part d’un joueur. Si vous tombez sur un joueur qui ne respecte pas les règles de jeu, n’hésitez pas à le bloquer et le signaler. Ces options se retrouvent sur les plateformes dédiées à tout type de divertissement en ligne.Évitez de partager souvent trop d’informations avec les autres. L’anonymat qu’offre internat permet à des gens de tous les sexes et âges de se faire passer pour une autre personne. Par conséquent, alors que vous pensez échanger avec une jeune fille, vous pourriez discuter avec un homme possédant un casier judiciaire.Même si lesconstituent un excellent divertissement, ils ne demeurent pas moins risqués. En effet, ils pourraient représenter des menaces pour vous et vos données personnelles. Ces risques surviennent généralement lorsque vous jouez pendant trop longtemps en sacrifiant d’autres activités importantes. Pour éviter donc de tomber dans la dépendance, marquez des pauses durant une partie.La cyberintimidation reste un moyen électronique utilisé pour intimider ou menacer quelqu’un. Si en jouant, vous pensez subir une intimidation,Évitez également de relire les messages pour que ceux-ci ne persistent pas dans votre esprit.Toujours dans l’optique de protéger vos informations personnelles, choisir un nom d’utilisateur sûr . En effet, un nom imprudent peut vous rendre vulnérable aux pirates et aux joueurs animés de mauvaises intentions en ligne.ou vos coordonnées réelles pendant que vous jouez.