Quoi de neuf dans le Xbox Game Pass ?

Publié le Mercredi 15 septembre 2021 à 09:50:00 par Côme Richetta

Les annonces jusqu'à fin septembre

Toujours en expansion, le Xbox Game Pass continue aujourd’hui encore à étoffer son catalogue. Pendant 3 jours à compter d’aujourd’hui, au moins un jeu va s’ajouter à la longue liste déjà présente.Xbox nous a déjà révélé les différents titres qui sortiront ce mois-ci, avec dans nos favoris, le jeu d’infiltration et de combat, jouable seul ou à plusieurs.Ensuite vient, qui avait marqué les esprits par ses visuels et ses environnements magnifiques que son trailer nous avait présenté.Enfin,, un jeu tir en tour par tour dans un système de boucle temporelles qui serait trop long à expliquer ici, est un des jeux que j’attends personnellement le plus. Et tout ces jeux seront disponibles dès leur sortie sur l’Xbox Game Pass. En vedette aujourd’hui,, et demain ce sera au tour deet