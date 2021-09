Créer son soldat dans WW3

Publié le Mercredi 15 septembre 2021 à 10:10:00 par Côme Richetta

Plutôt rose bonbon ou ghillie ?

Un nouveau trailer est sorti hier, présentant les éléments de personnalisation de votre personnage dans. Des uniformes, de l’équipement, du camouflage et des peintures de guerre. En plus de toutes les modifications que vous pouvez apporter sur la variété d’armes proposées.En plus d’un aperçu des différents choix que vous avez pour rendre votre soldat unique, nous avons également droit à un petit mot sur le travail réalisé par leurs équipes sur le portage en 3D, la modélisation et le réalisme des différents équipements et armes que vous pourrez utiliser en jeu.