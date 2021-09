La nouvelle mise à jour de la PS5 est disponible

Publié le Mercredi 15 septembre 2021 à 10:00:00 par Théo Valet

Quelques améliorations assez utiles arrivent

La mise à jour du logiciel système apporte avec elle quelques nouveautés. Tout d'abord, vous pouvez désormais étendre le stockage de votre console avec un disque SSd M.2. Il peut être installé sur la version normale et numérique. Il peut être utilisé pour télécharger, copier et lancer les jeux PS4 et PS5, mais également les applications multimédias (YouTube, Netflix, etc.). Faite attention à la taille du disque et à ses performances minimales. Sony a fait un tutoriel que vous pouvez retrouver juste ici. Ensuite, la PS5 prend désormais en charge l'audio 3D pour les haut-parleurs intégrés aux téléviseurs. Il vous suffira d'activer l'option et le tour est joué. Pour le réglage, la manette DualSense utilise son propre microphone pour mesurer l'acoustique de votre pièce, afin que le rendu audio 3D soit optimal. En plus de cet ajout, les joueurs avec un micro-casque sans fil pulse 3D auront désormais accès à l'égaliseur de son depuis le menu "Contrôle du son"Les applications Remote Play et PS App ont également été améliorées. Pour la première, vous pouvez désormais utiliser un réseau de données mobiles depuis votre téléphone pour streamer et lancer à distances les jeux. Vous pouvez également choisir votre qualité de vidéo entre Low, Standard et High.Pour la PS App, vous pouvez regarder les diffusions en partage d'écrans sur l'application après avoir rejoint la Party d'un ami.Pour finir, Sony a amélioré l'expérience utilisateur globale de la console. Vous pouvez désormais personnaliser le centre de contrôle en réorganisant les commandes. Vous pouvez également envoyer des messages depuis la Game Base. Enfin, vous pouvez voir les joueurs en ligne, occupés ou hors ligne directement en mettant la Game Base en plein écran.La bibliothèque de jeux et de l'écran d'accueil ont également été toutes deux améliorées en séparent les versions PS4 et PS5 des jeux.Pour en savoir plus, vous pouvez lire l'article mis en ligne par Sony juste ici . Ou bien, vous pouvez regarder la vidéo en dessous.