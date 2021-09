tinyBuild Connect : tout ce qui a été révélé

Publié le Mercredi 15 septembre 2021 à 10:30:00 par Luc Vidal

Il y a de tout et ça fait du bien

SpiderHeck, prévu pour 2022 sur PC, Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One, est un jeu d’arène en vue de côté dans lequel vous contrôlez des araignées qui manient toutes sortent d’armes démesurées, notamment des sabres laser.

Trash Sailors, prévu sur PC, Switch, PS4 et Xbox One, est un jeu aux graphismes style « dessin » assez déjanté dans lequel vous devrez naviguer au milieu des déchets à bord de votre radeau. Les déchets vous permettront de réparer et améliorer votre radeau, qui se fera souvent attaqué par toutes sortes d’ennemis. Le jeu pourra être joué en co-op jusqu’à 4 joueurs, afin d’aligner un équipage complet. La Demo du jeu est déjà disponible sur Steam.

Happy’s Humble Burger Farm, prévu pour fin 2021 sur Steam, PS5, PS4, Xbox Series X/S et Switch, est un jeu dans lequel vous êtes un employé de restaurant. C’est à vous de gérer le restaurant et de le faire fructifier. Mais la patronne est légèrement flippante, donc essayez de ne pas vous rater, ça vaut mieux. Le jeu mélange donc la gestion d’un restaurant avec l’horreur, et rien que le trailer est assez terrifiant.

Despot’s Game, qui sera disponible en accès anticipé le 14 Octobre sur Steam, est un jeu de type roguelike dans lequel vous devez créer votre armée et lui faire affronter toutes sortes de monstres. Vous allez devoir équiper et améliorer vos humains en leur donnant toutes sortes d’armes comme des frigos, des tables, ou des bretzels. Vous pourrez également combattre les armées d’autres joueurs.

The Bookwalker, qui sera disponible sur Steam, est un jeu où vous allez littéralement vous plonger dans l’univers de plusieurs livres et les explorer. Votre personnage est un voleur, et vous devrez donc voler différents objets uniques à l’intérieur de ces livres.

vient de dévoiler plusieurs jeux au cours du, un showcase qui a duré une vingtaine de minutes. On a donc :On a eu le droit à une vidéo de gameplay commenté de, le deuxième volet du célèbre jeu d’horreur et d’infiltration.Un autre jeu a eu le droit à une vidéo de gameplay commenté :, prévu pour l’été 2022. Il s’agit d’un jeu d’exploration dans lequel vous allez devoir trouver des Tinykins qui vont vous suivre partout. Il en existe plusieurs sortes qui vous offrent chacune une capacité différente. Plus vous avez de Tinykins, plus vos possibilités d’exploration seront nombreuses.Durant l’évènement, il a également été rappelé, sans vidéo cette foisi-ci, quesera disponible en accès anticipé sur Steam le 21 septembre.Enfin, si vous voulez voir ledans son intégralité, le voici :