Le Discovery Tour d'Assassin's Creed Valhalla arrive

Publié le Mercredi 15 septembre 2021 à 11:00:00 par Théo Valet

Un petit cours d'histoire sur les vikings, ça fait plaisir

Depuis Assassin's Creed Origins, Ubisoft propose en parallèle du jeu un Discovery Tour. Ce genre de mode est une expérience éducative permettant de découvrir l'Histoire et la culture qu'utilise le jeu principal. Ce mode a tellement eu de succès que même certains professeurs l'ont utiliser en cours pour motiver les élèves à apprendre l'histoire.Ce Discovery Tour : Viking Age est donc prévu pour mettre en avant la culture Viking. Vous pourrez incarner les vikings et anglo-saxons de l'époque pour visiter le monde viking. Des anecdotes seront disponibles un peu partout, avec des histoires et autres.Pour créer cette version, Ubisoft a collaboré avec 6 musées différents : le Hampshire Cultural Trust, la British Library, l'agence photo de la Réunion des Musées nationaux et du Grand Palais, le York Archaeological Trust, la Nationalmuseet et le Preston Park Museum. De quoi récolter toutes les informations nécessaires pour concocter un très bon Discovery Tour.