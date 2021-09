Une édition Ultra Collector pour Astérix et Obélix : Baffez-les Tous !

Publié le Mercredi 15 septembre 2021 à 11:15:00 par Luc Vidal

Vraiment pour les gros gros fans

La boîte de l’édition Ultra Collector.

Le jeu (Switch ou PS4).

Un poster.

Un set de cartes en métal.

Deux figurines (Astérix et Obélix).

Des pièces de monnaie de collection.

Un set de cartes postales.

Un set de sous-verres.

Quatre autocollants.

Une lampe à hologramme LED.

Quatre art prints.

Un certificat d’authenticité.

Trois autres jeux Astérix et Obélix : XXL Remastered, XXL2 Remastered et XXL3 : Le Menhir de Cristal.

Rappelons-le,est prévu pour l’automne 2021 sur PC, Switch, Xbox One et PS4, et en rétrocompatibilité sur Xbox Series X/S et PS5.Mais le beat them all adapté de la BD culte propose désormais uneen édition limitée qui ne sera disponible que sur PS4 et Switch. Cette édition spéciale, au prix de, contient :En clair, si vous êtes un collectionneur acharné, sachez que les pré-commandes ont déjà commencé, exclusivement sur la boutique en ligne de Strictly Limited Games.