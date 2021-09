Un nouveau trailer pour Monark

Publié le Mercredi 15 septembre 2021 à 12:00:00 par Luc Vidal

Je pense que Freud ne voyait pas la psychologie comme ça

Un nouveau de trailer pourvient d’arriver et se concentre cette fois-ci sur les alliés du joueur.Dans, votre académie est plongée dans une brume mortelle. Vous allez devoir explorer une autre dimension remplie de démons : l’Otherworld pour éclaircir les mystères autour de cette brume. Votre personnage possède un pouvoir de Vanité lui permettant d’invoquer des Fiends qui se battent pour lui. Ce pouvoir tourne autour de la psychologie du personnage, et le pousser trop loin risque de le faire tomber dans la folie. Vous serez également accompagné de divers compagnons qui vont vous aider dans votre quête. On peut en voir un certain nombre dans ce nouveau trailer.Le jeu est prévu pour début 2022 sur Switch, PS5, PS4 et PC.