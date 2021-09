Une date annoncée pour Chasing Static

Publié le Mercredi 15 septembre 2021 à 11:45:00 par Luc Vidal

Un peu plus glauque que SOS Fantômes

sortira le 14 octobre sur Steam. Des versions sur Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One sont prévues pour début 2022.Dans ce jeu d’horreur psychologique, vous allez explorer le village de Hearth et allez essayer de comprendre pourquoi tous ses habitants ont disparus. Le jeu se sert beaucoup du son pour repérer les indices et anomalies qui vous aideront à avancer. Un jeu de fantômes et mystères qui devrait être court, mais libre, car vous explorez la zone de jeu comme vous voulez et avancez à votre rythme.