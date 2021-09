On a testé le multijoueur de Call Of Duty : Vanguard lors de sa bêta (PS4)

Publié le Mercredi 15 septembre 2021 à 12:30:00 par Théo Valet

Back in the World War II

Activision nous a laissé jouer au multijoueur de leur nouveau Call Of Duty : Vanguard au cours d'une bêta de 3 jours le week-end dernier. On a donc chaussé nos rangers et chargé notre arme avant de retourner une nouvelle fois se battre pendant la Seconde Guerre Mondiale.Nous avons pu tester certaines armes, certains modes de jeu et certaines map afin d'avoir un ressenti global de la partie multijoueur du jeu.Nos premières impressions se trouve juste en dessous, dans une preview concoctée spécialement pour vous.