Battlefield 2042 est repoussé

Publié le Jeudi 16 septembre 2021 à 09:30:00 par Théo Valet

Pour bien commencer la journée

Prévu de base pour le 22 octobre 2021, Electronic Arts a confirmé via un tweet que Battlefield 2042 sortira au final le 19 novembre 2021. Ce n'est pas un gros repors, mais quand même. J'en connais chez Activision qui doivent se frotter les mains. A part peut-être si Call of Duty fini décalé à son tour dans les prochains jours.Avec tous ces reports, je vous propose une idée. Et si on faisait des pronostics sur quel jeu sera prochainement repoussé ? Personnellement, je parie sur Far Cry 6. Et vous ? Mettez votre pronostic en commentaire !