RAM Pressure est disponible sur Steam

Publié le Jeudi 16 septembre 2021 à 09:50:00 par Côme Richetta

Priez pour votre ordinateur

Besoin d’un-like ? C’est ce que GDT et QuadCom Interactive nous proposent dans leur nouveau jeu :. C’est un jeu multijoueur de tactique en tour par tour, avec du PvP et du PvE, et une emphase sur l’histoire du jeu, faisable seul ou en coopération.Ici, pas question d’avoir deux fois la même unité au sein de son équipe. Il y a, à votre disposition, plus de 100 armes et 12 classes différentes avec leurs capacités uniques qui vous permettront de faire votre équipe à vous. Vous pourrez également profiter des superbes environnements visuellement détaillés, qui peuvent aussi être détruits ou brûlés pour des raisons stratégiques.Ce n’est pas mentionné dans le trailer, mais il faut savoir quepropose aussi toutes ses cartes en génération procédurales, avec un cycle jour/nuit et une météo variable qui rendent l’expérience plus dynamique.Si vous voulez y jouer ou en apprendre plus,est disponible dès maintenant sur Steam.