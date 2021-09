West Side Story se dévoile avec une bande-annonce

Publié le Jeudi 16 septembre 2021 à 10:00:00 par Théo Valet

De l'amour, de la musique et de la danse

Au tout début, en 1957, West Side Story était un drame lyrique inspiré de la tragédie de Roméo et Juliette. Il a été adapté en film une première fois en 1961. Aujourd'hui c'est le grand Steven Spielberg qui en propose une réinterprétation basé sur l'oeuvre original.West Side Story raconte l'histoire d'un amour naissant entre une jeune femme et un jeune homme tout deux issue d'un milieu différent. Sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957, leur amour va être mis à rude épreuve.On retrouve donc Steven Spielberg en tant que réalisateur et Tony Kusher pour le scénario. Pour les acteurs, on retrouve Ansel Elgort dans le rôle de Tony, Ariana DeBose dans le rôle d'Anita et David Alavrez dans le rôle de Bernardo.Le film est prévu pour le 8 décembre prochain.