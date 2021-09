Le FPS narratif Industria est prévu pour le 30 septembre

Publié le Jeudi 16 septembre 2021 à 10:40:00 par Théo Valet

Etrange et intriguant

Headup Games et Bleakmill nous dévoilent un court teaser de leur nouveau jeu Industria. Vous jouez Nora, une scientifique qui recherche son ami et amant disparu. Vous vous retrouvez happé dans une dimension parallèle où le Berlin de 1989 a fusionné avec des appareils technologiques étranges et des robots futuristes.Dans ce FPS, il va donc falloir affronter des robots et autres monstruosités avec les quatre armes à feu que vous aurez à disposition. Le jeu est prévu pour mêler combats intenses et narration. L'univers du jeu semble vraiment très intéressant, à voir ce que ça va donner.Le jeu sera disponible le 30 septembre sur Steam, GOG et Epic Games.