Team17 s'associe avec Playside Studios pour publié Age Of Darkness : Final Stand

Publié le Jeudi 16 septembre 2021 à 12:00:00 par Théo Valet

Bastoooooooon (et stratégie)

Age Of Darkness : Final Stand est prévu pour ceux qui veulent du jeu de stratégie en temps réel sombre et violant. Le jeu se passe dans un monde enveloppé par un brouillard sans fin. Un mal en surgit la nuit et vous attaque sans discontinuer. Il va donc falloir travailler le jour pour récupérer des ressources, préparer vos défenses et recruter une armée pour combattre les cauchemars de la nuit.Grâce à sa SwarmTech", Age Of Darkness : Final Stand est capable d'afficher 70 000 unités en même temps, ce qui promet des combats démentiels où on voit réellement les armées se rentrer dedans. Le monde est en plus généré procéduralement, ce qui promet une bonne rejouabilité.Le jeu est prévu pour le 7 octobre sur Steam, il sortira dans un premier temps en Early Access.