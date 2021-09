V Rising, le jeu de survie avec des vampires

Publié le Jeudi 16 septembre 2021 à 11:30:00 par Côme Richetta

Pourquoi ne pas rester au chaud dans son cercueil ?

Les créateurs denous en mettent plein la vue avec le trailer de leur prochain jeu :Incarnez la plus célèbre des créatures de la Nuit, et reprenez ce qui vous revient de droit. Il est temps de se réveiller et d’aller découvrir le monde. Construisez votre demeure à l’écart de toute civilisation, et n’oubliez pas de ne sortir que la nuit !De pauvres humains vivent sur vos terres ? Aucuns soucis, ce sera à vous d’aller détruire leurs villages et vous nourrir de leur sang. Et vous n’êtes pas seuls : vous pourrez piller seul ou avec vos amis vampires.Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été communiquée, mais vous pouvez vous inscrire pour la beta et ajouterà votre liste de souhaits Steam.