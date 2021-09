Techland présente les armes de Dying Light 2 : Stay Human

Publié le Vendredi 17 septembre 2021 à 09:30:00 par Théo Valet

On fait avec ce qu'on trouve

Avec la vidéo Dying 2 Know more #3.1 Weapons, Techland nous explique leur processus de création pour imaginer les armes de. Et c'est assez étonnant, car étant donné que le deuxième opus se passe des années après les événements du premier, il a fallu faire évoluer le monde entier pour que le temps passé soit pris en compte. Les armes ont donc également évolué. On ne trouve plus de couteaux ou d'épées parfaitement forgés et tranchants. Il n'existe plus d'armureries ou de forgerons. Les survivants doivent donc faire des armes avec les moyens du bord. Un bout de guitare, un panneau de signalisation et vous vous retrouvez avec un couteau de chasse de fortune.Bien évidemment, il y aura encore des armes de bonnes qualités, elles seront bien plus efficaces et bien plus solides, mais elles coûteront bien plus cher. On retrouvera également quelques "armes à feu" bricolées, des arcs et plein d'autres choses, mais qui ont vieillies avec le temps.Je vous recommande la vidéo ci-dessous, Szymon Strauus, un des producteurs du jeu, explique très bien le processus créatif qu'ils ont eu.