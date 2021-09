(TEST) Cambridge Audio Yoyo (S), une enceinte Bluetooth élégante et puissante

Publié le Jeudi 16 septembre 2021 à 12:30:00 par Luc Vidal

Alors faites un effort sur la musique que vous y passerez

Aujourd’hui, on vous propose un test sur l’enceinte Bluetooth. Personnellement, je n’utilise jamais ces trucs. Ce n’est pas que je n’aime pas ça, mais le problème c’est le niveau de vie sociale qu’il faut atteindre pour y trouver une utilité. Parce que quand je suis seul, j’écoute ma musique avec un casque.Donc déjà, il faut avoir des gens avec qui écouter de la musique, donc il faut être au même endroit avec des amis ou de la famille. Ensuite il faut que vous aimiez le même style de musique, sinon ça part en baston. Il faut également avoir pensé à prendre votre enceinte avec vous si vous vous êtes déplacés. Et même quand la musique est lancée, il faut généralement des voisins un minimum calmes, sinon ça part en baston (encore).Autant dire que je n’aurai tout simplement pas pu tester cette enceinte. C’est pourquoi je laisse la parole à Cedric, qui est bien plus compétent que moi.