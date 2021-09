Agatha Christie - Hercule Poirot : The First Cases sort le 28 septembre

Publié le Jeudi 16 septembre 2021 à 12:20:00 par Luc Vidal

Un jeu qui sera bien vu par les grand-mères

arrive le 28 septembre sur PC (Steam), PS4, Xbox One et Switch. Il sera compatible avec la PS5 et la Xbox Series X/S.Le jeu cherche à rester fidèle le plus possible à l’ambiance de l’œuvre d’Agatha Christie et propose une enquête qui se déroule durant la jeunesse d’Hercule Poirot. La division du jeu en chapitres et actes permet de se rapprocher le plus possible de la lecture d’un roman, et la carte mentale permet de visualiser l’avancée de l’enquête tout en tirant nos propres déductions.Dans, on devra explorer la grandre maison, lieu du crime, et interroger les invités afin de collecter des indices et trouver le coupable. C’est du roman policier en jeu vidéo, tout simplement.