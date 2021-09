SkateBIRD arrive en kickflip sur vos écrans

Publié le Vendredi 17 septembre 2021 à 09:40:00 par Côme Richetta

Un charisme incroyable pour ces perruches

Qu’est-ce donc dans le ciel ? C’est un avion ? C’est un oiseau ? C’est un nouveau jeu Tony Hawk ? Aucun des trois, la bonne réponse était : une perruche qui fait du skate miniature dans votre appartement. Nous applaudissonsqui sort aujourd’hui !Pouvoir battre des ailes pour rester en l’air plus longtemps c’est un peu de la triche si vous voulez mon avis, mais j’imagine que c’est ma faute si je n’ai pas de plumes.En tout cas,est désormais disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous avez le Xbox Game Pass, vous pouvez déjà télécharger le jeu et aller faire des kickflips dans un lavabo.