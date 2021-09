Astria Ascending dévoile un trailer animé

Publié le Vendredi 17 septembre 2021 à 10:20:00 par Théo Valet

C'est de toute beauté !

Prévu pour le 30 septembre prochain,se dévoile un peu plus avec un trailer animé. Dans ce J-RPG, vous incarnerez une équipe de demi-dieux qui va devoir protéger le monde du chaos. Chaque personnage possède sa propre histoire et vous allez la découvrir en explorant les cinq villes d'Orcanon ainsi que les 25 donjons qui s'y trouvent. Le jeu comprendra des quêtes principales et secondaires ainsi que plusieurs mini-jeux.Les combats se feront au tour par tour et se sera à vous de tirer profit des compétences de votre équipe.Le jeu sera disponible sur PC, PS4 et PS5, Switch et Xbox One et Series.