- Hot Wheels Unleashed présente deux nouveaux DLC DC Comics

Publié le Mardi 19 octobre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Batmou et ses amis

Hot Wheels Unleashed a prévu de sortir deux nouveaux DLC, des packs DC Comics. Le premier, c'est le pack DC Super-Villains Racing Season, qui sera disponible à l'achat du 11 novembre 2021 au 18 janvier 2022. Il proposera du contenu gratuit et payant, déblocable via de nouveaux défis. Vous y retrouverez les 6 véhicules de Bane, Cheetah, Poison Ivy, Black Manta, Deathstroke et Harley Quinn, ainsi que des objets de personnalisation pour votre sous-sol et votre profil de joueur, mais aussi des engrenages et des pièces.Le pack Batman Expansion sortira le 2 décembre et proposera la Batcave comme environnement mais aussi les 5 véhicules de Pingouin, Robin 2.0T, Armored Batman, Batman Rebirth, le Joker GT, ainsi qu’un nouveau module de construction de circuits, le Joker Funhouse Split, mais également des objets de personnalisation.