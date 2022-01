Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 8 janvier 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Et si on trinait ?

Bravely Default II est à -30%

Dead Cells est à -50%

Rogue Lords est à -35%

Tunche est à -35%

It takes Two est à -50%

Crow Song of the Evertree est à -33%

Youtubers Life 2 est à -20%

Cooking Simulator est à -50%

Youtubers Life OMG! est à -67%

Trine 4 est à -75%

House Builder est à -20%

Fury Unleashed est à -65%

In silence est à -25%

Endzone est à -50%

Farmers Dynasty est à -75%

Cooking Simulator VR est à -20%

Townsmen est à -90%

In sound mind est à -35%

Trine 2 est à -75%

Et on repart pour une nouvelle année, avec toujours les soldes du week-end sur Steam . Il ne s'agit que d'une petite liste de jeux mis en avant par le site. Si vous voulez la totalité des jeux en soldes (et il y en a plusieurs centaines chaque semaine), cliquez sur le lien en fin de liste.Voici la liste des jeux mis en avant :Retrouvez tous les jeux en soldes via ce lien