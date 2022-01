- Moonfall : le nouveau film de Roland Emmerich arrive !

Publié le Vendredi 7 janvier 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

This is the end...

Roland Emmerich, à qui l'on doit les films Universal Soldier, Stargate, Independance Day, Godzilla, The Patriot, Le Jour d'après, 2012, White House Down ou encore Midway, sort le 9 février prochain Moonfall. Un film avec Hale Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Charlie Plimmer, Kelly Yu et Donadl Sutherland.Dans ce film la Lune est sur le point de s'écraser sur la Terre et d'en éradiquer toute vie. Pourquoi ? Comment faire pour empêcher ça ? L'ancienne astronaute de la NASA Jo Flower n’a que quelques jours pour trouver la réponse...Voici la bande-annonce finale.