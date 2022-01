- Autobahn Police Simulator 2 sur Nintendo Switch en février

Publié le Vendredi 7 janvier 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Eins, zwei, polizei

Si vous avez toujours rêvé d'incarner un flic allemand qui officie exclusivement sur l'autoroute (oui, mais chacun ses rêves, nous ne sommes pas là pour juger, même si, bon, là, quand même, va falloir aller consulter au bout d'un moment, hein), sachez qu'Aerosoft vous prépare le portage du jeu Autobahn Police Simulator 2 sur Nintendo Switch pour le 24 février.Sorti sur Steam en 2017, le jeu vous propose de créer votre personnage (si, si) et de vous lancer à l'assaut des contrevenants et autres aléas rencontrés sur l'autoroute.Poursuites, contrôles de traffic, gestion des accidents, recherche de véhicules, gestion de divers problèmes comme des divagations animales... le tout à bord de 3 véhicules différents (youhou !) et avec un scénario à suivre...De quoi faire rêver, effectivement.