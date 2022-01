Lost Ark : le MMO Free-to-play d'Amazon pour le 11 février

Publié le Jeudi 6 janvier 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

It's a New World ?

Amazon Games et Smilegate RPG ont annoncé la sortie de leur MMOARPG baptisé Lost Ark le 11 février 2022 sur Steam. Les joueurs qui achèteront le Pack Fondateurs auront un accès anticipé dès le 8.Free-to-play, Lost Ark est déjà disponible en Corée, Russie et Japon. Les joueurs incarnent des héros à la recherche de l'Arche Perdue, alors que si ces crétins avaient un tant soit peu de culture, ils sauraient que c'est Indy qui l'a déjà récupérée. Mais bref. 15 classes de héros sont disponibles, le tout dans un monde Fantasy avec PvE et PvP, des raids contre des boss, des quêtes, des démons, de la magie, du sexe et de la drogue. Classique, quoi. Même si pour les deux derniers, j'ai quand même un doute.Une nouvelle vidéo a été dévoilée pour en apprendre un peu plus sur le jeu. Et sinon, ma foi, le site officiel vous permettra d'avoir des infos supplémentaires et de vous inscrire.