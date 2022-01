PlayStation VR 2 : les infos, les détails et un nouveau jeu

Publié le Jeudi 6 janvier 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

L'appel de la montagne ?

PS VR2 est compatible 4K et HDR, offre un champ de vision à 110 degrés

écran OLED avec une résolution d’affichage de 2000 x 2040 par œil et d’un taux de rafraîchissement de 90/120 Hz

Suivi de la manette par le casque (caméras intégrées au casque VR : mouvements et les directions que vous empruntez sont pris en compte dans le jeu)

détection des mouvements des yeux

Sony a dévoilé plus en détail son PlayStation VR2 : le casque, la nouvelle manette PlayStation VR2 Sense, mais aussi un nouveau jeu tiré de l'univers Horizon Zero Dawn, et qui s'intitulera : Horizon Call of the Mountain. Ce jeu sera exclusif au PSVR2.On apprend donc que :Quant à Horizon Call of the Mountain, peu de détails ont été donnés : Le jeu sera vu à travers un nouveau personnage, même si vous croiserez Aloy durant l'aventure. Une vidéo, avec beaucoup de blabla et très peu d'images, a été dévoilée. Vu le titre, on vous parie qu'il y aura de la grimpette sur paroi rocheuse dans le jeu...