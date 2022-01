Sailors: Age of Corsairs, un nouveau jeu de pirates

Publié le Jeudi 6 janvier 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Il manque un truc...

Sailors: Age of Corsairs est un jeu développé par Crimson Lion Entertainment qui devrait débarquer cette année sur PC, via Steam Le jeu vous entraîne dans les Caraïbes, au XVIIème siècle, durant l'âge d'or de la piraterie. Et vous allez pouvoir choisir votre voie : être un pirate sans foi ni loi et attaquer les autres bâtiments, être un marchant qui tente d'éviter les pirates ou même devenir corsaire, qui, je vous le rappelle, est un pirate à la solde d'une nation.Gestion et combat seront au coeur de ce jeu dans lequel, pourtant, on ne pourra pas jouer un esclavagiste. Alors qu'à l'époque, quand même, c'était vachement lucratif comme job.