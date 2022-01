Steam Awards 2021 : découvrez le palmarès

Publié le Mercredi 5 janvier 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tiens, y'a pas Far Cry 6 ?

Steam a délivré son palmarès des meilleurs jeux de l'année 2021. Avec quand même des surprises. Parce que bon.Les nôtres arrivent sous peu. On est un peu à la bourre dans nos votes, mais les Gamalive Awards 2021 débarqueront prochainement.GAME OF THE YEAR WINNER:VR GAME OF THE YEAR WINNER:LABOR OF LOVE WINNER:BETTER WITH FRIENDS WINNER:OUTSTANDING VISUAL STYLE WINNER:MOST INNOVATIVE GAMEPLAY WINNER:BEST GAME YOU SUCK AT WINNER:BEST SOUNDTRACK WINNER:OUTSTANDING STORY-RICH GAME WINNER:SIT BACK AND RELAX WINNER: