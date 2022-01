Xbox Game Pass : les nouveautés de janvier

Publié le Mercredi 5 janvier 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Effet de masse

Gorogoa (Cloud, Console & PC) - disponible

Olija (Cloud, Console & PC) - disponible

The Pedestrian (Cloud, Console & PC) - disponible

Embr (Cloud, Console & PC) – 6 janvier

Mass Effect Édition Légendaire (Console & PC) – 6 janvier

Outer Wilds (Cloud, Console & PC) – 6 janvier

Spelunky 2 (Console & PC) – 13 janvier

The Anacrusis (Game Preview)(Console & PC) – 13 janvier

Apex Legends : Charme d’arme RIG Helmet – 5 janvier

Phantasy Star Online 2 New Genesis : Bonus mensuel de janvier pour les membres — 5 janvier

Desperados III (Cloud, Console & PC)

Ghost of a Tale (PC)

Kingdom Hearts III (Console)

Mount & Blade: Warband (Cloud, Console & PC)

Pandemic (Console & PC)

Yiik: A Postmodern RPG (PC)

Microsoft a dévoilé les nouveautés de janvier pour le Xbox Game Pass. On vous en rappelle encore le fonctionnement : ce service, payant via abonnement, vous permet d'accéder à une grosse bibliothèque de jeux, accessibles via PC, Xbox ou pour certains, via Android.Les nouveaux titres à rejoindre le catalogue dans les prochains jours sont :Bonus :Jeux qui disparaissent le 15 janvier :